Bolsonaro diz que a princípio não vai à COP-26: é uma estratégia nossa

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, vai representar o Brasil no evento por uma estratégia do governo, segundo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 27, que, “a princípio”, não vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), que ocorre a partir de 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, vai representar o Brasil no evento por uma estratégia do governo, segundo Bolsonaro. “É uma estratégia nossa lá, que o nosso ministro do Meio Ambiente vai. Já assumimos compromisso e estamos cumprindo”, afirmou o presidente em entrevista ao programa Alerta Nacional, da TV A Crítica, sem detalhar, no entanto, o porquê ficará de fora da conferência, que deve reunir líderes mundiais na discussão de medidas para reduzir impactos das mudanças climáticas. Bolsonaro voltou a criticar leis que ajudam na preservação da Amazônia e culpou o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) por não ter avançado em compromissos que, segundo ele, reduziriam o desmatamento. “Poderia ter reduzido muito mais se o presidente da Câmara, na época, não tivesse boicotado uma medida provisória nossa que tratava da regularização fundiária”, disse o presidente. Estadão Conteúdo