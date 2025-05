Bolsonaro dispensa Pazuello e outras três testemunhas no processo do STF

Brasília, 29 – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) informando ter desistido de ouvir o depoimento de quatro testemunhas. Foram dispensados pelos advogados de Bolsonaro os ex-ministros Eduardo Pazuello e Gilson Machado.

Também deixarão de ser ouvidos o advogado Amauri Feres Saad e Ricardo Peixoto Camarinha. Segundo a Polícia Federal, Saad seria um dos autores da chamada minuta do golpe. O relatório da PF sobre o caso diz que Saad teria elaborado o documento com Filipe Martins, ex-assessor da Presidência, e o padre José Eduardo de Oliveira. Já Ricardo Camarinha foi médico da Presidência da República na gestão de Bolsonaro.

A Primeira Turma do STF ouve nesta sexta-feira, 30, e na próxima segunda, 2 de junho, as testemunhas de defesa do ex-presidente. Entre as testemunhas que seguem na lista estão três membros do alto escalão do governo Bolsonaro: o ex-ministro de Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), o ex-chefe da Casa Civil e atual senador Ciro Nogueira(PP-PI), o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador Rogério Marinho, e o ex-secretário-executivo da Casa Civil Jonathas Nery.

O líder do PL,Valdemar Costa Neto, também deve depor nesta sexta, mas como testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

