Bolsonaro depõe à PF sobre atuação de Eduardo nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento nesta quinta-feira (6) à Polícia Federal, em Brasília, no inquérito que investiga a suposta articulação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, para pressionar autoridades brasileiras com apoio do governo Trump. A investigação apura se Eduardo tentou impedir o avanço da ação que acusa Bolsonaro de participar de um plano de golpe de Estado.

Eduardo é suspeito de coação, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. A PGR aponta que Bolsonaro se beneficiaria diretamente das ações e afirmou que financiou a estadia do filho nos EUA.

Relatado pelo ministro Alexandre de Moraes no STF, o caso também inclui depoimentos de autoridades diplomáticas e do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), autor da denúncia, que acusa Eduardo de “intimidar” instituições e pede o bloqueio de bens do ex-presidente.