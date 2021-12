Bolsonaro concede terceira medalha a Michelle em menos de 6 meses

Além de Michelle Bolsonaro, aliados políticos e ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Justiça, Anderson Torres, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, também receberam a condecoração

O presidente Jair Bolsonaro (PL) condecorou nesta quarta-feira (8) a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com a medalha da Ordem de Rio Branco, em um cerimônia realizada no Palácio Itamaraty, em Brasília. É a terceira medalha que o mandatário concede à sua própria mulher em menos de seis meses.

Além de Michelle Bolsonaro, aliados políticos e ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Justiça, Anderson Torres, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, também receberam a condecoração.

Segundo consta no regulamento de entrega da medalha, o objetivo da homenagem é “galardoar as pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção”. Cabe ao Conselho da Ordem de Rio Branco aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem encaminhadas.

Fazem parte desse conselho: o presidente da República, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro-chefe da Casa Civil, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, entre outros.

A ex-primeira-dama Marisa Letícia (1950-2017) também foi condecorada com a medalha em 2010, na época casada com Lula. O ato concedendo a condecoração, no entanto, foi assinado pelo vice-presidente, José Alencar, já que Lula estava viajando aos EUA.

Essa é a terceira medalha que Michelle Bolsonaro recebe de seu marido em menos de seis meses.

No dia 28 de julho, o presidente concedeu à primeira-dama a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro.

A honraria se destina a reconhecer esforços de autoridades e personalidades que, no âmbito das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a higiene e a saúde pública, tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o bem-estar físico e mental da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um mês antes, Michelle já havia recebido a homenagem no grau de Grande-Oficial, o mais baixo dos cinco graus da Ordem do Mérito da Defesa, em comemoração ao 22º aniversário de criação do Ministério da Defesa.