Bolsonaro cita eleição de 2026 para criticar julgamento no Supremo

São Paulo, 25 – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou querer um Senado forte para “reequilibrar os poderes”, criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet e disse que o episódio da facada em 2018 “acabou colaborando” para sua eleição. As declarações foram dadas nesta quarta, 25, durante entrevista ao canal do YouTube AuriVerde Brasil.

Segundo ele, o foco da Justiça é diminuir o impacto de quem usa as plataformas digitais para se comunicar. “Como é que a gente pode esperar uma campanha para 2026 com uma rede social censurada?”, questionou. O STF avançou ontem no julgamento que deve derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O placar está em 8 a 2. Falta o voto de Nunes Marques.

Bolsonaro relembrou a campanha eleitoral de 2018, em que contou com o apoio de seu filho “02”, Carlos Bolsonaro (PL), que atuou como marqueteiro. “Ele trabalhou bastante do meu lado, a gente fazia live lá de casa, que naquele tempo era Facebook, e na reta final eu tinha em média 400 mil pessoas me assistindo, e foi um diferencial”, afirmou.

Segundo ele, a facada sofrida em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial, também contribuiu para a sua eleição. “Aquela facada, que não foi perfeita, acabou colaborando para a eleição nossa.”

Estadão Conteúdo