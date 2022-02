Bolsonaro chama ministros do STF de adolescentes e diz que querem Lula de volta

Apesar de não ter mencionado neste determinado momento a quem se referia, durante toda a entrevista Bolsonaro atacou três ministros do STF: Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom dos ataques contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), ao dizer nesta quarta-feira (16) que se comportam como “adolescentes”, na contramão da Constituição e que têm um objetivo: querem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de volta ao poder.

“Nós vemos que exatamente alguns do Supremo, a minoria do Supremo, é que age na contramão da nossa Constituição. E ali a mensagem clara que fica é que eles têm partido político. Não querem o Bolsonaro lá e querem o outro, que esteve há pouco tempo no xadrez, no xilindró”, disse o mandatário, em entrevista à Jovem Pan.

Apesar de não ter mencionado neste determinado momento a quem se referia, durante toda a entrevista Bolsonaro atacou três ministros do STF: Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

As declarações se assemelham ao tom belicoso que o chefe do Executivo usava à época dos protestos de raiz golpista do 7 de Setembro. Ele concedeu a entrevista da Rússia, onde está em missão oficial até quinta-feira (16).

Bolsonaro foi questionado a respeito de uma fala de Fachin, durante reunião de transição do comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que presidirá a partir do dia 22. O ministro disse que uma das prioridades da Justiça Eleitoral neste ano será a segurança cibernética, e que a Rússia é um exemplo de procedência desses ataques.

“Imagina se eu tivesse um encontro logo mais no dia de hoje com ele [Putin]? Um constrangimento. Então, [os ministros] são pessoas que se comportam como adolescentes, têm um objetivo. Dizer ao Fachin que, se dependesse de mim, eu jamais faria o que ele fez, dando início à anulação do julgamento do sr. ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou.

Bolsonaro disse que a fala de Fachin era lamentável e “fake news”.

O ministro do Supremo julgou a vara federal de Curitiba como incompetente e anulou as condenações de Lula na

Operação Lava Jato. Hoje o petista é pré-candidato à Presidência da República e está à frente de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto.

Os ataques de Bolsonaro aos ministros do STF ocorre pouco mais de uma semana após Fachin e Moraes irem ao Palácio do Planalto entregar pessoalmente convite para a posse de Fachin na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no próximo dia 22. O evento será virtual.

Na entrevista desta quarta, o presidente disse que apenas o ministro Fachin falou durante o encontro. Bolsonaro afirmou que dirigiu a palavra a Moraes duas vezes e ele não respondeu.