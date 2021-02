Bolsonaro assina MP que repassa R$ 450 milhões a regiões afetadas pelas chuvas

Decisão foi publicada no DOU, mas não há detalhes de como o dinheiro será dividido

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (22/2) uma medida provisória que prevê o repasse de R$ 450 milhões para estados e municípios que sofrem com as fortes chuvas de início de ano. A decisão foi publicada m edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A publicação não traz detalhes de como o dinheiro será dividido. Sabe-se apenas que o repasse será feito ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), como medida de gestão de riscos e desastres.

Uma das regiões mais afetadas é o Acre. O estado vive situação crítica por conta das fortes chuvas, e cerca de 130 mil pessoas foram atingidas pelas águas dos rios que estão transbordando.

Bolsonaro prometeu que visitará o estado na próxima quarta (24). “Estamos agindo e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no Acre”, disse, no domingo.

Além das enchentes, o Acre enfrenta também números desesperados no âmbito da covid-19. No balanço de sábado (20), a Secretaria de Saúde do estado registrou um total de 54.743 casos e 957 mortes. Na rede pública, a ocupação de leitos de UTI é de 91,1%, e nos leitos clínicos, 85%.

Não só a covid e as enchentes acometem o Acre. A unidade federativa sofre ainda com a dengue, com os casos de covid-19 e com a crise de imigração na fronteira com o Peru.