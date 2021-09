Bolsonaro aparece como ‘ex-cônjuge de Ana Cristina’ em pedido de quebra de sigilo de Carlos

Bolsonaro é chamado de “ex” de Ana Cristina quando promotores se referem a um imóvel de ex-funcionários suspeitos de serem “fantasmas”

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O presidente Jair Bolsonaro é citado diretamente, mas não nominalmente, na petição do Ministério Público do Rio de Janeiro para quebra de sigilo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e alguns de seus ex-assessores. Bolsonaro é chamado de “ex-cônjuge” de Ana Cristina Siqueira Valle quando promotores se referem a um imóvel cadastrado como endereço de dois ex-funcionários suspeitos de serem “fantasmas” do gabinete na Câmara Municipal.



O apartamento fica na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, e foi de propriedade do presidente e de sua ex-mulher Rogéria Bolsonaro entre 1997 e 2001, quando os dois se divorciaram. O imóvel se tornou propriedade de Rogéria depois disso.



Esses dois supostos “funcionários fantasmas” apresentaram também como endereço na Receita Federal e na Câmara Municipal outra casa que Bolsonaro comprou com Ana Cristina em 2002, na Barra da Tijuca (zona oeste), como mostrou o jornal Folha de S.Paulo.



Neste caso, os promotores afirmam apenas que o imóvel indicado foi adquirido por Ana Cristina, omitindo a propriedade também do presidente. Bolsonaro não pode ser investigado pelo MP-RJ por ter foro especial no STF (Supremo Tribunal Federal).