Bolsonaristas sugerem abandonar Magno Malta para o Senado no ES

GUILHERME SETO

A proximidade de Evair de Melo (PP-ES), vice-líder do governo na Câmara, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou as discussões sobre 2022 na base bolsonarista no Espírito Santo.

Na disputa para o Senado, uma parte dos aliados do presidente tem defendido que o chefe do Executivo deveria apostar no deputado, que é um nome novo e com baixa rejeição, e abandonar Magno Malta (PL), que já foi senador por dois mandatos e ficou em terceiro nas eleições de 2018 para o cargo. Malta tem reafirmado que disputará um cargo majoritário e que tentará voltar ao Congresso.