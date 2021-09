Bolsonaristas acusados de incitar a violência afirmam ter prisão revogada

Apesar de afirmar que as prisões foram revogadas, o ministro Edson Fachin negou o pedido de habeas corpus em benefício do youtuber Zé Trovão

De acordo com o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) revogou a sua prisão e irá revogar a prisão do youtuber Zé Trovão. Nesta sexta-feira (10), a dupla divulgou um vídeo que comenta a atual situação de apaziguamento entre Bolsonaro e o STF, após o presidente disparar insultos contra Moraes e outros ministros do STF, em manifestações de Brasília e São Paulo, no último feriado de 7 de setembro.

Mesmo com a declaração da dupla, o caso corre sob sigilo na Corte. Os apoiadores de Bolsonaro afirmaram que estão foragidos no México. Zé Trovão teve um mandado de prisão expedido por incitar atos de violência durante as manifestações do último feriado, mas o investigado não se apresentou às autoridades e fugiu. Oswaldo Eustáquio gravou uma live com o suposto líder dos caminhoneiros e, por isso, também foi alvo de decisão de Moraes.

Apesar de afirmar que as prisões foram revogadas, na noite desta sexta, o ministro Edson Fachin negou o pedido de habeas corpus apresentado por Carla Zambelli em benefício de Zé Trovão. O ministro não conheceu o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-deputado federal e não o analisou. Segundo Fachin, “a via eleita não é adequada”, e o pedido é “manifestamente incabível”.