Blog bolsonarista Terça Livre encerra atividades, diz fundador

O anúncio foi feito após decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito inquérito das milícias digitais – uma delas pedindo a prisão preventiva de Allan dos Santos

O blog Terça Livre, canal ligado ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, encerrou suas atividades, informou um de seus fundadores.

Italo Lorezon, um dos fundadores do blog, publicou em suas redes sociais um agradecimento aos seus seguidores, informando que o canal havia encerrado suas atividades na noite de sexta-feira, 22. O anúncio foi feito após decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito inquérito das milícias digitais – uma delas pedindo a prisão preventiva de Santos.

O ministro ainda determinou que o Ministério da Justiça dê início imediato ao processo de extradição do militante de extrema direita, que está nos Estados Unidos. A Embaixada dos EUA foi comunicada sobre a decretação das medidas. A decisão, tomada no dia 5, a pedido da Polícia Federal, também indica que o nome do blogueiro bolsonarista seja incluído na lista de Difusão Vermelha da Polícia Internacional (Interpol), para “viabilizar sua prisão, neste País ou em outro”.

A Procuradoria-Geral da República foi contra a medida.

O canal do Terça Livre no YouTube foi removido da plataforma neste mês, enquanto contas ligadas ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, colega de Lorenzon, também foram bloqueados ou excluídos recentemente. O perfil do blogueiro bolsonarista no Instagram foi bloqueado, e, na semana passada, uma conta do Twitter de Santos também foi suspensa.