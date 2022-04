Bivar reclama de partidos e indica saída da União Brasil do grupo da terceira via

Bivar é o pré-candidato da União Brasil e diz que a decisão definitiva será tomada na próxima quarta, em novo encontro do partido com os presidentes de PSDB/Cidadania

O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, indicou nesta quarta-feira (27) que pode ficar de fora do grupo de partidos que querem um candidato único para representar a chamada terceira via nas eleições presidenciais.

Bivar é o pré-candidato da União Brasil e diz que a decisão definitiva será tomada na próxima quarta-feira (4), em novo encontro do partido com os presidentes de PSDB/Cidadania (que pretendem se unir em numa federação) e MDB.

“Na reunião de quarta, vamos decidir se vamos querer uma candidatura única ou não. A cada vez criam um imbróglio para retardar [a decisão sobre a candidatura única] e o tempo urge”, diz. “O União Brasil não pode ficar mais a reboque de querelas ou grupos que não queiram chegar a lugar nenhum”, afirma.

A declaração é dada no dia seguinte a uma reunião de dirigentes do grupo da terceira via. Na ocasião, a União Brasil foi representada por Antônio de Rueda, vice-presidente do partido, e Elmar Nascimento, líder da bancada na Câmara.

Segundo Bivar, os participantes da reunião relataram pessimismo com a hipótese de o grupo chegar a um consenso sobre a candidatura única. “O União tem que tomar uma decisão agora, não pode mais postergar, que é o que parece que esta acontecendo”, avalia. “Eu não sei o que se passa no MDB e no PSDB. Eu sei que esse conjunto de forças que estão se reunindo não estão chegando a lugar nenhum. Eu entendo o sentimento dos dirigentes e endosso isso.”

Durante a reunião desta terça, os dirigentes resolveram manter a data de 18 de maio para definir um nome para representar o campo, contrariando a ideia do pré-candidato tucano João Doria (SP), que tentou articular o adiamento da definição.

Além de Bivar e Doria, a senadora Simone Tebet (MS) é outra opção colocada à mesa pelo MDB. Apesar do prazo estabelecido, as siglas ainda não definiram nem os critérios mínimos para a escolha do candidato único.

Dirigentes da União Brasil relatam ceticismo com relação à possibilidade de as siglas chegarem a um consenso e avaliam que pode ser mais profícuo ao partido ter uma candidatura própria.

Neste cenário, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) é defendido como opção para ocupar a candidatura a vice-presidência ao lado de Bivar.

Há quem acredite no partido que esta chapa poderia alcançar em torno de 5% na disputa presidencial.

Bivar, porém, minimiza e diz que há outros quadros na sigla que poderiam ocupar a vice.