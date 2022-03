Augusto de Arruda Botelho e Carmen Silva vão se filiar ao PSB no evento de Alckmin

A ideia do PSB é que ele saia candidato a deputado federal e ela, a estadual por São Paulo

O evento de filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, marcado para a próxima quarta (23) em Brasília, será palco também do anúncio da entrada de novos militantes e potenciais candidatos nas eleições de 2022.

Entre os principais nomes que a legenda deve abrigar estão o advogado Augusto de Arruda Botelho e a líder do Movimento Sem-Teto do centro de São Paulo, Carmen Silva.

O criminalista tem larga tradição na área jurídica, e se notabilizou nos anos recentes pela oposição que fez aos métodos da Operação Lava Jato.

Ex-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), ex-colunista da CNN Brasil e hoje no UOL, Arruda Botelho faz críticas ao que considera abusos da investigação e ameaças ao Estado democrático de Direito.

Aos 61 anos, Carmen Silva é uma das principais lideranças de movimento sem-teto do país. No PT há 22 anos, ela apresentou carta de desfiliação ao partido nesta sexta (18) para se filiar à legenda socialista na próxima quarta (23).

Carmen defende a luta por moradia e foi candidata pela primeira vez em 2020, a vereadora. Teve 12.417 votos. A ideia do PSB é que ele saia candidato a deputado federal e ela, a estadual por São Paulo.