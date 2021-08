Ato de 7 de setembro na Paulista já tem mais de 100 caravanas confirmadas

Em redes bolsonaristas, circulam “manuais de conduta” para os ativistas, especialmente os que virão de fora

Movimentos de direita contabilizavam caravanas de ônibus de 108 cidades para o ato de 7 de setembro na Paulista até a noite desta segunda (30), incluindo de estados distantes como RS, MS e ES. O número deve aumentar ao longo da semana.

Em redes bolsonaristas, circulam “manuais de conduta” para os ativistas, especialmente os que virão de fora. Entre as dicas está escrever a data em faixas e camisetas, para provar que as imagens são do dia, e não de eventos anteriores. Um destes “guias” diz que o ato será seguro porque a “a PM paulista promete estar em peso na avenida, não apenas trabalhando”.

Se houver provocação, “a regra é sentar e apontar o dedo na fuça do meliante”. Também recomenda-se usar camisa verde/amarela ou “com figura opressora” (como estampa de alguém armado) e jamais trajar vermelho. Pede-se ainda evitar caminhar por Largo da Batata e Anhangabaú, tradicionais redutos da esquerda. Entre as faixas sugeridas pelos grupos estão: “Chega de ativismo político no STF”, “Queremos o fim da ditadura da toga” e “Sem voto impresso não podemos confiar”.​