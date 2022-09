Atentado contra Cristina impõe nível de atenção mais alto, diz campanha de Lula

Uma pessoa que participa do planejamento afirma que o diálogo entre segurança e agenda se torna ainda mais importante

Juliana Braga

Brasília, DF

Integrantes do entorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que o atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner na Argentina exigirá um grau mais alto de atenção na campanha, embora a segurança do petista já esteja classificada no nível de risco mais alto dentro do protocolo da PF (Polícia Federal).

O efetivo, a princípio, continuará o mesmo, mas a dinâmica e procedimentos pontuais podem mudar, dependendo do evento e da ocasião. As análises sobre a operação são feitas para cada uma das agendas individualmente.

A regra interna ainda é a segurança se adaptar aos eventos marcados pelo candidato e dar liberdade para ele escolher os compromissos que julgar necessários para garantir a sua eleição. Um dos envolvidos nas operações afirma que, se Lula só fosse a lugares seguros, não seria necessária a atuação da PF.

Uma pessoa que participa do planejamento afirma que o diálogo entre segurança e agenda se torna ainda mais importante para que a integridade do candidato seja garantida.