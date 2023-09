Após desfile de 7 de Setembro, Lula embarca para a Índia

Brasil vai assumir presidência do G20 neste fim de semana

Após participar do desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para Nova Déli, capital da Índia, onde participa da 18ª Cúpula do G20 (grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia). A reunião acontece no sábado (9) e domingo (10).

A cúpula brasileira deve desembarcar na noite de amanhã (8), horário de Brasília.

A programação oficial da Cúpula do G20 prevê pelo menos três sessões temáticas principais. O presidente Lula participa de duas delas no sábado (9), com os temas “Um Planeta” – que se ocupará do debate sobre desenvolvimento sustentável, transição energética, mudanças climáticas, preservação ambiental e emissões de carbono – e “Uma Família” – para tratar do crescimento inclusivo, progresso nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), educação, saúde e desenvolvimento liderado por mulheres.

No domingo (10), está prevista a terceira sessão da cúpula intitulada “Um Futuro”, painel que terá como temas as transformações tecnológicas, a infraestrutura pública digital, reformas multilaterais e o futuro do trabalho e emprego.

Brasil assume presidência

Na sequência da terceira reunião, haverá a cerimônia de transferência da presidência do G20. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fará um balanço sobre a presidência da Índia em 2023. Já o presidente Lula vai encerrar o evento, apresentando as prioridades e os desafios da futura presidência brasileira, que começa efetivamente a partir de 1º de dezembro de 2023.

A presidência rotativa do Brasil no G20 vai até o fim de 2024, quando uma nova cúpula será realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro está previsto para ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem.

Com informações da Agência Brasil