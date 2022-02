Após deixar PL devido a Bolsonaro, vice da Câmara confirma filiação ao PSD

A filiação de Ramos ao PSD está prevista para acontecer na próxima terça. Agora o PSD agora contará com 36 deputados federais

Luciana Amaral

Após deixar o PL por não concordar com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao partido, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (AM), confirmou nesta quinta-feira (3) que vai se filiar ao PSD, comandado por Gilberto Kassab.

“Em conversa, ontem com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do partido, deputado Antonio Brito (BA), decidi pela minha filiação à agremiação. Será efetivada na semana que vem. Agradeço a confiança de todos do partido, em especial, do senador Omar Aziz (AM) e do deputado Sidney Leite (AM)”, disse Ramos, em nota.

A filiação de Ramos ao PSD está prevista para acontecer na próxima terça-feira (8). Segundo Antonio Brito, o PSD agora contará com 36 deputados federais. No Senado são 11 parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (MG).

Saída do PL após chegada de Bolsonaro

Marcelo Ramos chegou à vice-presidência da Câmara apoiando o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em fevereiro de 2021, numa articulação que contou com o aval do governo federal.

No entanto, nos últimos meses, Ramos se afastou de Bolsonaro e virou opositor ferrenho do presidente da República.

As divergências são por motivos tanto ideológicos, como em relação à condução do governo federal no enfrentamento à pandemia, quanto locais. Ramos não concorda, por exemplo, com medidas econômicas da gestão Bolsonaro que podem prejudicar empresas na Zona Franca de Manaus, a seu ver.

Quando Bolsonaro se filiou ao PL em novembro do ano passado, a situação ficou insustentável, inclusive dentro do partido. Após conversas com Valdemar Costa Neto, as partes concordaram que sua permanência no partido seria “incompatível” e Ramos acertou a sua saída da legenda. Segundo ele, o divórcio foi “amigável”.