Ao vivo: CPI ouve integrante de jantar onde teria ocorrido pedido de propina

José Ricardo Santana deve ser perguntado se houve de fato um pedido de propina durante jantar entre membros do Ministério da Saúde e representantes da Davati

A CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira (26) o empresário José Ricardo Santana. Ele esteve em um jantar com Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, e também se reuniu com o representante da Davati Luiz Paulo Dominguetti. Dominguetti ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao Ministério e denunciou que Roberto Dias teria pedido propina de 1 dólar por dose para fechar o acordo.

José Ricardo Santana deve ser perguntado sobre o tal jantar. Roberto Dias nega que tenha pedido propina. No entanto, em depoimento à CPI, ele saiu preso da sessão após os senadores entenderem que houve mentiras durante a oitiva.

O requerimento de convocação é do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador justifica que José Ricardo Santana também tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, seus sócios e empresas — entre elas, a Precisa Medicamentos. A Precisa, por sua vez, é investigada por suspeitas de fraudes no contrato da Covaxin, cancelado pelo Ministério após apurações da comissão.

Assista ao depoimento: