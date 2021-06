Franco deve ser perguntado sobre ações nas compras e abastecimento de insumos para os estados durante a pandemia

A CPI da Pandemia recebe, nesta quarta-feira (9), o coronel Antônio Elcio Franco Filho. Franco é ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, considerado um braço-direito do ex-ministro Eduardo Pazuello.

O ex-secretário-executivo deve ser perguntado sobre ações nas compras e abastecimento de insumos para os estados durante a pandemia. No ano passado, Elcio disse que a compra da vacina chinesa Coronavac não havia sido aprovada pelo Ministério da Saúde. “Não há intenção de compras de vacinas chinesas”, declarou à época. Ele também teria articulado negociações com a Pfizer, farmacêutica que tentou, por 53 vezes, contato com o Brasil para a venda de vacinas.

A convocação do “número 2” de Pazuello foi pedida pelos senadores Alessandro Vieira (Rede-SE), Eduardo Girão (Podemos-CE), Humberto Costa (PT-PE), Otto Alencar (PSD-BA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Rogério Carvalho (PT-SE).

