Andrei Lara, secretário de Cultura de Angra dos Reis, busca recursos em Brasília

Cumprindo o compromisso da Prefeitura de Angra de buscar recursos para a implantação de políticas públicas que transformem a vida dos moradores, o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, esteve em Brasília, onde realizou uma extensa agenda com membros da bancada do Rio de Janeiro.

Na quinta-feira, dia 24 de março, Andrei foi até a Câmara Federal, onde apresentou uma série de demandas do setor cultural e falou sobre emendas parlamentares que podem chegar à cidade, além de ressaltar a importância do tombamento, por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da igreja de Freguesia de Santana, na Ilha Grande.

– Quando o prefeito nos deu a missão de fazer com que 2022 fosse o ano da Cultura, sabíamos do desafio, e estamos buscando formas para que tudo isso aconteça. Nosso planejamento é o fomento da cultura por toda a cidade e, por isso, a importância de reuniões com a nossa bancada, que darão frutos para o setor. Também solicitei um novo processo para o tombamento da igreja da Freguesia de Santana que, além da religiosidade, é um patrimônio histórico de nossa região e que merece este reconhecimento – enfatizou Andrei Lara.

No Senado, o secretário também foi recebido pelos representantes do Rio e, mais uma vez, articulou o envio de verbas carimbadas para a cultura de Angra.

– Nossa cultura é rica e pulsante. É um dos pilares que sustentam a sociedade, e essas reuniões serviram para mostrar o quanto estamos empenhados para que possamos chegar a cada canto da cidade, cuidando do material e do imaterial – destacou o secretário.

