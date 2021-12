André Mendonça se reúne com Malafaia, Romário e Wajngarten para agradecer aprovação ao STF

Após a vitória, Jair Bolsonaro (PL) disse que o seu “compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado”

O novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, se reuniu nesta quinta (9) com o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no bairro da Penha, o pastor Silas Malafaia, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), o senador Romário (PL-RJ) e o ex-secretário do governo Jair Bolsonaro Fábio Wajngarten. O encontro ocorreu na capital fluminense.



O evangélico Mendonça, confirmado para vaga no STF em sabatina do Senado na semana passada, ainda participará do culto de Malafaia ao lado de de alguns desembargadores “para agradecer a Deus pela sua aprovação”, segundo o comunicado enviado pela igreja.



Malafaia foi um dos principais fiadores do nome de Mendonça para o Supremo. Após o ex-ministro da Justiça ter sido confirmado pelo Senado, Malafaia postou no Twitter​: “Não adianta chorar! Temos um pastor no STF. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que não cedeu a pressões internas e externas”.



Após a vitória, Jair Bolsonaro (PL) disse que o seu “compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado”.