Aliado próximo de Valdemar deixa PL após filiação de Bolsonaro

Na carta em que solicita a saída, Monti afirma “que os caminhos adotados pelo partido não coincidem mais com aqueles que sempre trilhei”

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

Amigo pessoal e aliado próximo de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o ex-deputado Milton Monti pediu nesta quarta-feira (8) a desfiliação do partido em razão da entrada do presidente Jair Bolsonaro na sigla. Na carta em que solicita a saída, Monti afirma que considerar “que os caminhos adotados pelo partido não coincidem mais com aqueles que sempre trilhei e pretendo continuar trilhando”.



“Tenho uma história democrática. Não combina com o projeto do Bolsonaro”, disse o ex-deputado à reportagem.

Monti é também aliado de Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, e defende a união entre o ex-governador e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não sou lulista. Mas torço para que Alckmin seja vice do Lula”, afirmou.