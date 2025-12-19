Menu
Política & Poder
Busca

Alexandre de Moraes nega prisão domiciliar a Bolsonaro, mas autoriza cirurgia

Moraes negou o pedido da defesa de enviar o ex-presidente para casa por razões de saúde.

Redação Jornal de Brasília

19/12/2025 21h36

Foto: STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta sexta-feira (19) o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, mas autorizou sua transferência a um hospital para ser operado, segundo um documento visto pela AFP.

Moraes negou o pedido da defesa de enviar o ex-presidente para casa por razões de saúde. No entanto, autorizou sua saída para se submeter a procedimentos cirúrgicos para tratar um soluço recorrente e uma hérnia inguinal.

© Agence France-Presse

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado