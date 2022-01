Alckmin tem novo encontro com Solidariedade e diz que deve definir novo partido em março

A reunião durou cerca de duas horas, ao longo das quais Alckmin mais ouviu do que falou, como tem feito em encontros recentes

FÁBIO ZANINI

Geraldo Alckmin teve nesta sexta-feira (28) um novo encontro com membros do Solidariedade, um dos partidos com os quais conversa tendo em vista a possibilidade de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os outros são PSB e PSD.

Desta vez, o ex-governador esteve com a cúpula sindical do Solidariedade, composta por Miguel Torres, presidente da Força Sindical, João Batista Inoccentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, e Sérgio Luiz Leite, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo.

Em 10 de janeiro ele esteve com Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade.

A reunião durou cerca de duas horas, ao longo das quais Alckmin mais ouviu do que falou, como tem feito em encontros recentes.

O ex-tucano disse que deve decidir seu novo partido em março e que as articulações do momento, como as que envolvem a formação de federações partidárias, exigem ainda algum tempo.

Seus interlocutores falaram sobre o esforço que algumas das maiores centrais sindicais, como Força Sindical e CUT, pretendem fazer para que a eleição seja vencida por Lula já no primeiro turno.

Como mostrou o Painel, essas centrais estão elaborando uma programação de mobilizações eleitorais com foco em cidades do interior, nas quais acreditam que o ex-presidente pode ter mais dificuldades em 2022.