Alckmin irá se filiar ao PSB para ser vice de Lula, diz presidente do partido

José Matheus Santos

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin acertou, na manhã desta segunda-feira (7), a filiação ao PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin encaminhou a filiação em uma reunião em São Paulo na manhã desta segunda com a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, do prefeito do Recife, João Campos, e do ex-governador de São Paulo Márcio França.

A filiação deverá acontecer ainda neste mês e os detalhes sobre o formato do evento serão definidos nos próximos dias.

“Tivemos uma reunião muito boa pela manhã. Está praticamente selada a entrada dele para ser candidato a vice. Provavelmente haverá um evento à altura do novo filiado”, disse Siqueira à reportagem.