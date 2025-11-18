Afastado da presidência do BRB, Paulo Henrique Costa envia mensagem de despedida aos funcionários

Paulo Henrique Costa, afastado da presidência do Banco de Brasília (BRB) por determinação judicial, enviou na tarde desta terça-feira (18/11) uma mensagem de despedida aos colaboradores da instituição. No comunicado interno, o executivo afirma que encerra um ciclo importante e destaca avanços conquistados durante sua gestão.

A decisão da Justiça levou o governador Ibaneis Rocha (MDB) a indicar Celso Eloi para assumir a presidência do banco, o que elimina, por ora, qualquer previsão de retorno de Paulo Henrique ao cargo.

Na mensagem, o ex-presidente afirma: “Encerro hoje meu ciclo à frente do BRB. Foram seis anos de trabalho intenso, nos quais tive a honra de liderar um amplo processo de transformação: deixamos de ser um banco regional, focado predominantemente no servidor público, para nos consolidarmos como um banco nacional, digital, completo e reconhecido pela oferta de experiências únicas”. Ele não fez referência direta à operação que resultou em seu afastamento.

Ao revisar sua trajetória no comando do BRB, Paulo Henrique destacou a ampliação da base de clientes, a diversificação de produtos e fontes de receita, o avanço em crédito imobiliário, de consumo e infraestrutura, além da modernização tecnológica e da reformulação dos canais de atendimento e da marca.

Na parte final da mensagem, ele se despede da equipe: “Sigo com sentimento de dever cumprido, orgulho do time e gratidão por tudo o que construímos juntos. Meu agradecimento a todos que caminharam nessa jornada pelo profissionalismo, confiança e parceria.”

Paulo Henrique Costa também foi alvo de mandado de busca e apreensão, assim como a sede do BRB, localizada no Setor de Autarquias Norte, no Distrito Federal.