Policial militar salva vida de criança engasgada

Uma criança, de 1 ano e 8 meses, foi vítima de engasgo com secreção nesta quinta-feira (19). Ela foi salva por um policial miliar do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37).

Um homem chegou na base do Gtop 37 informando que uma mulher estava com uma criança desfalecida. Os pais da menina chegaram até o local e entregaram a criança ao policial. A vítima estava inconsciente e recebeu as manobras de Heimlich.

Os pais relataram que a criança estava muito gripada e o policial constatou que ela estava engasgada com secreção. Portanto, o agente sugou e liberou as vias respiratórias da criança.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e levou a vítima ao Hospital Regional de Taguatinga.