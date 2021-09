Podemos vai testar nome de Moro para Planalto, Senado e Governo

Ele é uma figura pública importante dos últimos anos, capas de revistas e presença garantida nos noticiários mais nobres. Mas nem os mais entusiastas apoiadores do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro apostam que ele terá condições de rivalizar com Lula da Silva e Jair Bolsonaro como um candidato a presidente da terceira via em 2022 .

Desgastado após o desembarque do Governo – com denúncia de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal – e pelos reveses que sofreu no Supremo Tribunal Federal, Moro está no Brasil desde a última semana e tem conversado com lideranças do Podemos.

Ele pediu cautela, e o partido prepara pesquisas com seu nome para avaliar o desempenho em diferentes cenários: para a Presidência, ao Governo do Paraná e para o Senado.