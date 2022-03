Pobre & abandonado

Morreu na noite desta terça-feira (15) num hospital em Jundiaí (SP) José Anselmo dos Santos, o famoso Cabo Anselmo, ex-militar que se notabilizou como infiltrado entre movimentos subversivos durante o regime militar. A informação do óbito consta de amigos próximos consultados pela Coluna.

Aos 80 anos, Cabo Anselmo estava internado num hospital de Jundiaí, interior paulista, e foi vítima de complicações causadas por cálculo renal.

Seu velório acontece na tarde de hoje, com discrição no cemitério do município, onde o corpo será enterrado. Apenas familiares estão presentes, de acordo com as primeiras informações.

Cabo Anselmo tentou por anos a anistia, e reconhecimento pelas forças armadas, em diferentes governos, sem sucesso.