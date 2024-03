PF prende 30 suspeitos de tráfico de drogas internacional através de portos marítimos

Durante as buscas de acordo com a polícia foram apreendidos o valor aproximado de R$70 mil em espécie.

Em operação deflagrada nesta quarta-feira (06/03), a Polícia Federal cumpriu 30 mandados de prisão contra suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína para a Europa por meio de portos marítimos. Ao todo foram realizadas 30 prisões durante a operação.

A Operação Néctar, foi realizada no Porto do Pecém (Ceará), e contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS/CE e da Receita Federal. No decorrer das investigações a PF, com o apoio dos órgãos parceiros, conseguiu identificar o esquema articulado que possibilitava o envio da droga ilícita ao exterior através de diversas estruturas portuárias.

Durante as buscas de acordo com a polícia foram apreendidos o valor aproximado de R$70 mil em espécie. Cerca de 130 policiais federais cumpriram mandados, em oito Estados da Federação (CE, PB, RN, SC, PE, PR, RJ, SP) e no exterior. Segundo a PF, foram oito mandados de prisão preventiva, 22 mandados de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão e 88 ordens de bloqueio de bens e valores, todos expedidos pela Justiça Federal do Ceará.

As investigações correm sob segredo de justiça. Os crimes, já apurados, são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas máximas somadas de até 30 anos de prisão.