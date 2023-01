Péricles desembarca no Bothanic neste domingo. Confira programação de verão

Nos próximos fins de semana ainda tem Bell Marques, Israel e Rodolffo, Turma do Pagode e muito mais

O complexo de entretenimento Bothanic preparou uma programação especial para o verão. Durante os fins de semana de janeiro e fevereiro, a casa no Setor de Clubes Sul receberá grandes nomes da música. É o ‘Bothanic – Uma História de Verão’ chegando!

A programação começa neste sábado (14) com a festa Mercadito Fellings. Ownboss, Fancy INC, Malive e Hektor trazem o melhor da música eletrônica, do Deep House, do Disco House, do Indie Dancing, do Electro Pop e de outros gêneros. Já no domingo (15) tem Péricles mais uma vez na casa, acompanhado do grupo local Nossa Galera e do DJ Thales.

No dia 28, tem Israel & Rodolffo. Dia 29, é a vez da DDP Diretoria desembarcar no Bothanic, com Nossa Galera e Thales fechando novamente a data.

Para entrar de vez no clima de Carnaval, tem Bell Marques na sexta-feira, 3 de fevereiro. Sábado (4), a Turma do Pagode traz ao Bothanic o DVD TDP20, que marca as duas décadas do grupo paulistano.

A temporada se encerra no dia 28 de fevereiro, com a festa Feliz Carnaval, Meu Amor. O bloco de Carnaval Fica Comigo será responsável pela festa.

A programação deve receber novas atrações nos próximos dias. Também poderão haver alterações previamente anunciadas.

Bothanic

Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat – Brasília-DF

Ingressos e mais informações no site

Não recomendado para menores de 18 anos