PCO e MBL entram em conflito em frente a consulado russo e vão para delegacia

Os policiais encaminharam os envolvidos para a 14ª Delegacia de Polícia para que os fatos fossem esclarecidos. Os dois grupos de acusam mutuamente de agressão.

Grupos pró-Rússia e pró-Ucrânia se desentenderam durante manifestação nesta manhã em frente ao Consulado da Rússia no Leblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º Batalhão (Leblon) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) já estabilizaram a região.

O Partido da Causa Operária (PCO) convocou para esta terça-feira, 1º, ato em apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, em frente ao consulado russo, no Leblon. Por volta das 11 horas, as manifestações foram realizadas em frente à Embaixada da Rússia em Brasília, e nas unidades do consulado russo no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, segundo a conta do PCO no Twitter.

Do lado contrário, membros do Movimento Livre Brasil (MBL) defendiam a Ucrânia no mesmo local, o que levou ao conflito, com a troca de acusações entre os dois grupos. A PM não soube informar se os detidos ficariam presos ou apenas prestariam depoimento.

O MBL Rio de Janeiro estava fazendo um ato na frente do Consulado da Rússia, mas apareceu uns marginais do PCO para DEFENDER a Rússia. Um vagabundo do PCO ainda agrediu membros do MBL e foi preso.https://t.co/YyhJoYdDrU@mblriodejaneiro pic.twitter.com/dqvdqibLeb — MBL – Movimento Brasil Livre (@MBLivre) March 1, 2022

Estadão Conteúdo