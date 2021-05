Partidos e movimentos de renovação são excludentes?; leia análise

Decisões do TSE em favor de Felipe Rigoni (PSB) e Tabata Amaral (PDT) no contencioso com suas agremiações são marco importante

Por: Cláudio Couto*

As decisões do TSE em favor de Felipe Rigoni (PSB) e Tabata Amaral (PDT) no contencioso com suas agremiações, permitindo-lhes delas sair sem perder o mandato, são marco importante na relação entre partidos e os assim chamados movimentos de renovação política. “Assim chamados” porque nem todos se veem como voltados à “renovação”. É o caso da Raps, que opera como rede transpartidária de formação e articulação política construída sobre compromissos comuns, como a sustentabilidade.

O Acredito, de Rigoni e Tabata, também possui tais características, embora de forma mais assertiva em relação a seus membros. Veio daí o conflito dos dois deputados com seus partidos. Porém, é difícil a essas agremiações se dizerem desavisadas ou enganadas: o compromisso firmado com os deputados e suas entidades era claro e feito por escrito.

Ambos se candidataram de forma similar à dos “candidatos avulsos”, que, já em 2016, disputaram as eleições municipais por Rede e PPS (hoje Cidadania). Desde então, partidos abrigaram candidatos com os quais têm alguma afinidade, mas sem lhes exigir disciplina rigorosa. Se PSB e PDT, agora, acharam que seria diferente – ainda mais com uma entidade não partidária na retaguarda – foram ingênuos ou se arrependeram. Tais entidades vieram para ficar, emergindo justamente pela inapetência dos partidos sob alguns aspectos; não os tornam dispensáveis, mas – como organizações da sociedade civil – forçam-nos a novos comportamentos.

*CIENTISTA POLÍTICO E COORDENADOR DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA DA FGV-EAESP E PRODUTOR DO CANAL/PODCAST ‘FORA DA POLÍTICA NÃO HÁ SALVAÇÃO’

Estadão Conteúdo