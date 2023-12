Para preservar mata ciliar de Brasília

Os mais graves estão fora dela, como os danos causados a nascentes, que trazem o risco de não apenas interromper os fluxos de água como criar áreas futuras de erosão descontrolada

Presidente do Instituto Brasília Ambiental do Distrito Federal, o ex-deputado Rôney Nemer reuniu-se com Conselho de Preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade para avaliar a questão do Parque Canjerana, uma área de mata ciliar e córregos no Lago Sul. Foi recebido pela presidente da associação dos moradores da área, Natanry Osório, que expôs no próprio parque – formalmente um refúgio de vida silvestre – os perigos que ameaçam destruir a floresta.

Os mais graves estão fora dela, como os danos causados a nascentes, que trazem o risco de não apenas interromper os fluxos de água como criar áreas futuras de erosão descontrolada. Rôney Nemer, que estava acompanhado de dirigentes do Ibram como Vera Ramos e Marcela Versiani, examinou a possibilidade de desconstituição de nove lotes da Terracap que estão no interior da área de preservação, interação à poligonal do parque da área conhecida como Vereda do Buritis, resgate do lençol freático, fiscalização sistemática do Canjerana, abandonado durante períodos frequentes, e preservação de seu alambrado.

Cidadã honorária

A propósito, o trabalho de Natanry será reconhecido nesta sexta-feira, quando ela receberá o título de Cidadã Honorária de Brasília na Câmara Legislativa. Ela já é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Ao aprovar o título, a Câmara lembrou seu papel como professora e como criadora da Ação Social do Planalto.