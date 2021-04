Pacheco: Presidência do Senado ainda definirá data de instalação da CPI da Covid

A comissão terá um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos. Esse período, porém, pode ser prorrogado por decisão de Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que ainda definirá a data de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, mas garantiu que vai viabilizar o funcionamento da investigação, após o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar a determinação para início dos trabalhos.

“Daremos todos os instrumentos necessários para o funcionamento da CPI”, afirmou Pacheco na noite desta quarta-feira, 14, no Senado. O presidente da Casa reforçou que a reunião de instalação da comissão para eleição do presidente, escolha do relator e aprovação do cronograma de trabalho, será presencial. A partir daí, os procedimentos presenciais e virtuais dependerão dos membros da CPI.

A comissão terá um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos. Esse período, porém, pode ser prorrogado por decisão de Pacheco. O Palácio do Planalto tenta adiar o máximo a investigação, temendo prejuízo político para o presidente Jair Bolsonaro. Membros da comissão, porém, avaliam que a comissão vai funcionar de qualquer forma, mesmo que algumas etapas fiquem para depois.