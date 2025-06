Vivendo La Dolce Vita: O verão italiano com um toque pessoal na Puglia e na Costa Amalfitana

Por Renata Bueno*

O verão na Itália começou e entre 21 de junho e 23 de setembro, ele é um convite irresistível aos sentidos. A estação transforma o país em um espetáculo de luz, calor e celebrações que reverberam pelas cidades, vilarejos e paisagens litorâneas.

Regiões como a Puglia e a Costa Amalfitana ganham vida com cores intensas, sabores frescos e tradições vibrantes que atravessam séculos. Mais do que destinos turísticos, esses lugares representam um estilo de vida, um modo de viver que valoriza o tempo, a beleza e o prazer das pequenas coisas.

Sempre vivi o verão italiano com fascínio e entre o azul profundo do mar, as vielas de pedra iluminadas pelo sol e os aromas da gastronomia mediterrânea, o verão italiano revela a essência de la dolce vita: uma celebração do presente, da cultura e das raízes.

O verão na Itália é quente e intenso, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 35 °C e podem chegar aos 40 °C em cidades como Roma ou Bari. Diferente do Brasil, o calor é seco, e os dias longos, com o sol se pondo após às 21 horas, convidam a aproveitar cada minuto ao ar livre. Um fenômeno típico da estação é o caldo africano, uma onda de calor vinda do Norte da África, que torna tudo ainda mais escaldante, sem, no entanto, ofuscar o charme do verão.

Morando na Puglia, aprendi a valorizar a brisa refrescante do mar Adriático e o abrigo das sombras dos olivais centenários. Em viagens, costumo me refrescar nas tradicionais nasoni de Roma, as fontes públicas espalhadas pela cidade e nunca saio sem minha garrafa de água reutilizável.

Viver na Puglia é como estar dentro de um cartão-postal. No verão, a região vibra com praias de águas cristalinas, como Polignano a Mare e Monopoli, e vilarejos pitorescos como Ostuni, a “Cidade Branca”. Minha rotina durante essa época inclui caminhadas matinais pela orla de Torre a Mare, onde o azul do mar rivaliza com o das praias brasileiras. Em seguida, paro em uma trattoria local para saborear um prato de orecchiette alle cime di rapa, típico da região e perfeito para o calor.

Uma lembrança marcante foi a Notte della Taranta em Melpignano, um festival de música tradicional que celebra a pizzica, dança típica da Puglia. Como ex-parlamentar, percorri diversas cidades da região e testemunhei como o verão fortalece o orgulho cultural dos puglieses. Em Alberobello, os trulli, casas de pedra com telhados cônicos que brilham sob o sol, e já passei tardes inesquecíveis por ali ao lado de amigos brasileiros, encantados com a hospitalidade local, tão parecida com a do nosso Brasil.

A Costa Amalfitana é sempre uma experiência que emociona. Em uma viagem a Positano, fiquei encantada com as casinhas coloridas encravadas nas encostas e o mar

azul-turquesa. Aluguei um pequeno barco para explorar enseadas escondidas, uma experiência que recomendo a todos. Em Amalfi, provei o melhor limoncello da minha vida, feito com os famosos limões locais, enquanto ria com moradores em um café ao pôr do sol.

Uma descoberta especial foram as spiagge segrete, pequenas praias acessíveis apenas por barco ou trilhas. Passei um dia inteiro em uma dessas joias escondidas, nadando em águas cristalinas e conversando com pescadores sobre suas tradições. São experiências assim que me fazem admirar ainda mais a forma como a Itália entrelaça natureza, história e calor humano.

O verão na Itália é cheio de tradições encantadoras. Compartilho aqui algumas curiosidades, entrelaçadas com minhas vivências:

Ferragosto (15 de agosto): O feriado mais aguardado do verão. Na Puglia, participei de festas à beira-mar com fogos e jantares ao ar livre. Em Bari, vi famílias inteiras reunidas em piqueniques à beira-mar, uma cena que lembra nossos churrascos em família no Brasil.

Horário estivo: O “orario estivo” é sagrado. Entre 13 horas e 16 horas, tudo fecha e reina o silêncio. Aprendi a aproveitar esse tempo para descansar, ler ou simplesmente contemplar a paisagem sob uma oliveira.

Gastronomia: O verão traz pratos leves e frescos, como frisella com tomate e azeite na Puglia, e a clássica insalata caprese na Costa Amalfitana. Como amante de gelato, sempre busco sabores regionais: figo na Puglia e limão em Amalfi são meus favoritos.

Festas locais: Além da Notte della Taranta, a Puglia celebra festas religiosas como a de San Nicola, em Bari, com procissões marítimas. Já na Costa Amalfitana, assisti a um festival em Ravello com música clássica sob as estrelas, uma noite mágica.

Com base na minha vida na Puglia e nas viagens à Costa Amalfitana, deixo algumas sugestões para aproveitar ao máximo essa estação encantadora:

Puglia: Alugue um carro e explore vilarejos como Locorotondo e Cisternino. Vá cedo às praias para evitar multidões e não deixe de provar um panzerotto em Bari Vecchia.

Costa Amalfitana: Reserve hospedagens e passeios com antecedência, especialmente os barcos. Caminhe pela trilha Sentiero degli Dei, as vistas são incríveis! Mas vá preparado, com tênis confortáveis e muita água.

Protetor solar e hidratação: O sol é forte, por isso, chapéu, protetor e água sempre à mão. Na Puglia, uso garrafa reutilizável; na Amalfitana, aproveite as fontes nas praças.

Etiqueta local: Respeite os costumes, como cobrir os ombros ao visitar igrejas. Um “Buongiorno” abre portas e sorrisos, tanto na Puglia quanto na Costa Amalfitana.

Seguro viagem: Como advogada internacional, reforço: o seguro é obrigatório para a Europa, e essencial para garantir tranquilidade.

Reconexão com as raízes

Minha trajetória como ex-parlamentar, representando os ítalo-brasileiros, me ensinou o valor de reconectar com nossas origens. No verão, acompanhei muitos brasileiros em busca de

documentos de seus antepassados em cidades como Trani e Barletta. É sempre um momento emocionante. A hospitalidade tanto da Puglia quanto da Costa Amalfitana ecoa a nossa, fortalecendo os laços entre Brasil e Itália. Seja em um jantar com tiella em Bari ou em uma conversa em Sorrento, sinto o mesmo calor humano que nos define como povo.

O verão italiano, vivido entre os cenários da Puglia e os encantos da Costa Amalfitana, é uma celebração da vida. Das falésias de Polignano a Mare às ruelas de Positano, cada experiência reflete a beleza e a alma da Itália. Convido você a planejar sua próxima viagem, mergulhar nas tradições locais e viver la dolce vita com o coração aberto. Buon estate!