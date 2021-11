Transformação digital: 20 anos em dois

O papel fundamental da tecnologia na reformulação do modelo de negócios e geração de oportunidades

Patrícia Mazzonetto*

As mudanças causadas pela pandemia nos últimos dois anos não deixam dúvidas de que o mundo mudou completamente. É certo dizer que, em alguns meses e de maneira rápida, diversos segmentos de mercado tiveram que se adaptar, repensar sua forma de trabalho e até mesmo de atuação, saindo do presencial para o digital. Muitos já estavam nessa caminhada. Mas para outros, foi uma transformação imediata e, principalmente, cultural.

Com o aumento do consumo por meio digital, a tecnologia foi, sem dúvida, o ponto-chave para as empresas que precisavam se manter no mercado e inovar. Com isso, a adoção do home office, que há muito tempo era falada, foi rapidamente implementada. Trabalhar de qualquer lugar se tornou possível graças a recursos tecnológicos: computadores, acesso à internet, ferramentas de videoconferência, além do tão importante compartilhamento de arquivos na nuvem. Nunca foi tão simples nos conectarmos virtualmente.

Especialistas afirmam que a maioria das plataformas de conversas online teve aumento exponencial de acessos. E o mais interessante é que, exponencialmente, houve um incremento na produtividade, algo que sempre foi uma dúvida para os gestores, em relação ao tema e que causava certa resistência. A mudança chegou e foi para melhor!

No setor de saúde, o atendimento via telemedicina se tornou tão importante que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em caráter excepcional, durante a pandemia. Com este movimento, o mercado estimulou o surgimento de novas healthtechs – startups que desenvolvem soluções com foco no setor de saúde. Durante este período, essas empresas cresceram 316%, segundo dados do Saúde Digital Brasil, entidade que reúne operadores privados de telemedicina.

Como os hábitos e as necessidades mudaram, a demanda por determinados tipos de serviços também aumentou, fazendo com que as pessoas consumissem mais e online. A entrega de produtos em casa se tornou um serviço obrigatório para qualquer estabelecimento que estivesse funcionando. O que antes era uma tendência que não havia chegado em todos os lugares, virou necessidade imediata. Os números mostram que o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 75% em 2020 se comparado ao ano anterior. Isso se deu, sobretudo, após o início do isolamento social e ainda revela que o hábito de comprar online não deve mudar nos próximos anos.

Assim como o e-commerce, outros setores também mudaram completamente sua trajetória, como a educação e o entretenimento que ganharam novas configurações, tudo graças às plataformas que levaram o mundo físico para o ambiente digital.

As instituições de ensino, por exemplo, tiveram que rapidamente se adaptar e migrar parar nuvem ou aprimorar as soluções em uso, a fim de atender a alta demanda de seus alunos. A pandemia nos trouxe de lição que as mudanças foram difíceis, mas de forma geral acelerou em dois anos, o que em muitos setores de mercado levaria 20 para evoluir. Um grande avanço. Precisamos ver este cenário como o início de uma caminhada. É a tecnologia, mais uma vez, como grande aliada.

*Patrícia Mazzonetto é diretora de Marketing e Produtos na Dedalus