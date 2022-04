Trabalho remoto: tecnologia como fator de competitividade empresarial

O sucesso e crescimento de qualquer negócio está diretamente ligado à sua capacidade de gerar e analisar dados para extrair informações

Por Lukas Oliveira

É indiscutível que a adoção da tecnologia impacta diretamente nos negócios e nos resultados de uma empresa. Isso ocorre também com o trabalho remoto. O novo normal revolucionou a forma de trabalhar, de se relacionar com funcionários e com clientes e, certamente, os resultados. De acordo com uma pesquisa realizada, em novembro passado, pela Korn Ferry, consultoria global de carreira, 85% das companhias adotaram totalmente o home office.

A opção por seguir no trabalho remoto se dá por milhares de motivos. Mas o sucesso depende da adoção de métodos capazes de solucionar as demandas em meio virtual. Através de soluções tecnológicas pensadas para cada negócio, é possível que os colaboradores continuem produzindo e interagindo entre as diferentes áreas, com a otimização dos trabalhos e ganhos em resultados.

Um gargalo monitorado nessa adaptação para o home office foi a necessidade de um software robusto que permitisse aos entes de cada empresa a continuidade do trabalho/serviço que era desempenhado em condições normais. Muitas empresas não possuíam uma ferramenta integrada de gestão, isso trazia perda de produtividade, falta de comunicação entre os setores e não acesso às informações em tempo real. Foi preciso compreender que a área de TI não é mais uma competência apenas do setor de tecnologia, mas de toda a corporação.

E é neste momento que a empresa percebe a importância da implantação do ERP (Enterprise Resource Planning), ou sistema de gestão integrado.

A todo o tempo, no mercado de tecnologia, inovações são criadas, repercutindo diretamente nas estruturas e aplicações empresariais. O ERP é o transformador para as empresas que buscam otimização de processos, aumento de produtividade, minimização de gargalos e tomada de decisão baseada em dados.

Uma das principais vantagens do uso de softwares personalizados é adaptar cada função ao fluxo de trabalho e aos processos de negócios de cada empresa, em vez de forçá-la a se adaptar a soluções prontas. Um software totalmente personalizável irá se adaptar aos processos e às regras de negócio do empreendimento, podendo assim trazer insights para que cada tomador de decisão trabalhe com as informações, dados e regras que são factíveis para cada análise e decisões que serão tomadas durante o percurso.

Para se manter competitivo no mercado, tornar o sucesso uma realidade dentro de cada negócio e acompanhar toda a transformação digital que vem impactando o dia a dia das empresas, o uso de um ERP é essencial. O sucesso e crescimento de qualquer negócio está diretamente ligado à sua capacidade de gerar e analisar dados para extrair informações estratégicas, por isso que a gestão à vista é o maior benefício de um ERP, além de melhoria da produtividade geral da empresa, ganho de qualidade nos processos e a disponibilidade de informações gerenciais rápidas e seguras, agregando benefícios estratégicos para toda a organização.

Muito mais do que um sistema de gestão empresarial, o ERP ajuda os usuários na construção de uma estratégia empresarial, com incentivo à inovação e uso da tecnologia adequada para fazer a transformação de todo o ecossistema empresarial.

É fato que aquelas companhias que já entregavam transparência, tomada de decisão em tempo real, análise de dados com o auxílio de Inteligência Artificial, possibilidade de armazenamento em Cloud, Anywhere Office, integração entre vida profissional e comercial, saíram na frente rumo a novos tempos. E a implementação de um ERP agrega a esse conjunto, corroborando com o sucesso empresarial.

O impacto da implementação de tecnologias robustas em uma corporação pode ser monitorado em diversas áreas da corporação, desde uma abertura de vaga culminando em um processo seletivo, até um controle de serviços prestados de maneira recorrentes através de contratos. Com o auxílio de softwares de gestão, por exemplo, é possível realizar uma filtragem em banco de dados a partir de um perfil definido como o ideal para a vaga e controlar os saldos financeiros, fazendo um comparativo entre orçamentos previstos e realizados.

O mesmo percebe-se em outras áreas da empresa, com uma gestão afiada e à prova do futuro integram-se todas as áreas em uma única plataforma com o intuito de melhora em performance e redução de gargalos. Isso sem contar com o sucesso no fechamento de contratos com clientes e a manutenção dessa parceria.

O cientista fundador da teoria da evolução, Charles Darwin, diz que não é o mais forte da espécie que sobrevive nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. E na tecnologia não é diferente. Há diversos níveis e, através da transformação digital, que foi acelerada pela pandemia, o processo de migração para uma estrutura de trabalho remota tornou-se aceito pela sociedade aplicada em empresas de pequeno porte até as multinacionais.

Não há como negar que a transformação digital é extremamente importante e deve ser buscada a todo momento, porque torna a empresa mais inovadora, ágil, resiliente e flexível para encarar as dificuldades do mercado.

Esse é o momento em que precisamos estar preparados para o futuro. De fato, o mundo será outro pós-coronavírus, mas certamente a modalidade de trabalho remoto veio para ficar em milhares de empresas, e estará bem mais aderente às necessidades específicas de cada empreendimento à medida que soluções tecnológicas foram implantadas de forma adequada. A Transformação Digital já vinha nos avisando sobre a iminente necessidade de readequação de processos que, em algum momento, seria necessária. Aquelas empresas que estão preparadas sairão mais fortes desse momento.

*Lukas Oliveira, executivo comercial da CIGAM DF e Goiás.