Propostas positivas

Por: João Carlos Silva

Articulista e Consultor

No atual cenário político brasileiro , iniciativas que levam benefícios , fazem eco constante. É o caso de duas propostas do parlamentar federal Junior Mano ( PSB CE ). Ele propõe UTI em hospital privado para pessoas idosas acima de 80 anos caso não haja leito disponível no SUS. Em outra , contratação de profissionais da saúde para atender educandos PCDs. São propostas extremamente positivas que vão de encontro aos interesses de uma população importante. Digo isso pelo interesse do parlamentar em demonstrar toda uma preocupação com esses segmentos no Brasil.

É o papel do político eleito pelo povo em cuidar de quem acena por uma qualidade de vida justa. Citei essas situações por entender que há muita coisa importante no Congresso Nacional que poucos conhecem. Existem Parlamentares , caso esse do Deputado Federal Junior Mano , que fazem projetos de enorme alcance social. Aprovados , tornam a vida dos beneficiados , saudável e longeva. O Brasil precisa alavancar cada vez mais o espírito público de seus eleitos.

Na democracia é assim. Cada eleição é uma nova história que se conta. Para permanecer na história , parlamentares precisam saber contar trechos dela mesma. Muitos projetos ficaram no meio do caminho. Quem perdeu foi o próprio povo. Em se anular um andamento de PL no Congresso Nacional de interesse popular , rasga – se uma expectativa. Isso não é bom na vida democrática. Ela é engolida pelas promessas de campanha. Pior ainda quando se promete e não se cumpre. O eleitor brasileiro tem em suas mãos e alcance toda tecnologia para acompanhar o trabalho de seu eleito. Tende ficar contente ou não. Sua resposta virá ao teclar na urna eletrônica o número de seu candidato. Pode ser reprovado ou aprovado. Depende exclusivamente do que esse candidato apresentou ao povo em seu mandato. Portanto , torcer para que bons projetos sejam votados e aprovados no Congresso Nacional que vão diretamente ao benefício do povo brasileiro.