Para fidelizar, conheça seu cliente!

Todo crescimento vem com um desafio e o do mercado de fidelização atual é reter o cliente

*Por Fernando Frota, Head do Programa de Fidelidade para Profissionais da Juntos Somos Mais

A digitalização de muitos setores, influenciados nos últimos anos pela pandemia, reforçou essa exigência do consumidor. Segundo a empresa de estratégia e consultoria Accenture Strategy, o tipo de fidelização tradicional já não atrai grande parte desses usuários.

A 12ª pesquisa Global Consumer Pulse, levantamento mais recente divulgado pela empresa em 2021, avaliou hábitos de consumo de mais de 25 mil entrevistados pelo mundo, sendo 1322 brasileiros. O resultado apontou que 80% dos brasileiros estão reduzindo sua fidelidade a marcas e empresas.

Ou seja, todo crescimento vem com um desafio e o do mercado de fidelização atual é reter o cliente. A experiência do consumidor em um programa é algo que merece atenção. Entender as dores e os diferentes potenciais do seu público mostra que a jornada está sendo levada em consideração.

Esse olhar mais técnico e estratégico para um setor que está em crescimento é essencial para que ele não perca todo seu poder atrativo. Arriscar mais em novos estilos de benefícios, analisando e pensando diretamente no seu público é uma forma de manter fiel um membro que traz resultados positivos para o programa.

É o caso dos programas de fidelidade, muito em alta. No Brasil, os números do quarto trimestre em 2021 são de encher os olhos: foram mais de 83 bilhões de pontos e milhas trocados por benefícios, de acordo com os dados divulgados em abril deste ano pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF). É um crescimento de 59,7%, em relação ao mesmo período de 2020.

A ABEMF ainda calcula que a soma anual das emissões e resgates de pontos e milhas chegou a mais de 22 milhões de transações. Um crescimento de 35% sobre 2020 e 9% diante de 2019. Evolução expressiva no grau de interação dos clientes com os programas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com esse boom, a atração do cliente vem sendo a principal estratégia de aumento dos índices. No entanto, se os programas desejam reter esses consumidores, o foco terá que ser direcionado. O mercado aquecido gera competição e torna tudo mais ágil.

Uma corrida para o mercado. Benefício para o consumidor. Com isso, os modelos de ofertas focados exclusivamente no acúmulo de pontos como atrativo principal já estão deixando de ser interessantes para o público.

Uma opção para fidelizar os usuários é distribuir pontos com diferentes objetivos, atraindo, dessa forma, vários públicos. Há programas que já convertem gastos reais em pontos que valem produtos, descontos, serviços de telefonia e internet, entre outras vantagens. A capacitação dos usuários também é parte importante do processo de fidelização. Atualmente, já há programas que prezam por esse aprendizado. Um dos modelos é a disponibilização de trilhas de aprendizado mais densas e aprofundadas na área de interesse do negócio, com a entrega de certificação ao final de cada curso concluído.

É mais fácil fidelizar quem já está dentro de casa, não há dúvidas. E, no fim, o que importa é o quanto estamos dialogando com nossos atuais clientes e nosso público alvo em geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o autor

Fernando Frota é Head do Programa de Fidelidade para Profissionais da Juntos Somos Mais.

Saiba mais | Juntos Somos Mais

O programa Juntos Somos + foi criado em 2014 pela Votorantim Cimentos como um programa de relacionamento. Desde o início, a proposta era desenvolver varejistas e profissionais, contribuindo, assim, para a sustentabilidade da cadeia por meio da geração de novos negócios. Contando com as sócias Gerdau e Tigre, o programa Juntos Somos + se transformou em uma empresa independente, denominada Juntos Somos Mais, um ecossistema que tem como propósito fortalecer o varejo da construção civil, desenvolvendo e qualificando varejistas e os profissionais de obra. Atualmente, há mais de 40 empresas líderes em seus segmentos participantes, juntamente com mais de 95 mil lojas e mais de 1,2 milhões de membros entre lojistas, vendedores e profissionais de obra. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da startup gaúcha Triider, marketplace de serviços gerais, e em 2021 investiu na Conecta Reforma, que conecta clientes com prestadores de serviço para execução de grandes reformas. Recentemente adquiriu a operação do habitissimo, plataforma de serviços gerais, tornando-se a maior plataforma da área de construção, reformas e pequenas manutenções do país. Saiba mais por meio do site oficial.