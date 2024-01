O excesso de ferramentas para internet, está confundindo aqueles que querem iniciar um trabalho digital.

Em plena era digital, a quantidade de possibilidades e soluções voltadas para esse mundo está deixando os iniciantes perdidos

Por Rafael Delgado

Todo início de ano e cada vez mais, pessoas querem dar os primeiros passos profissionais utilizando recursos da internet, com a promessa de conseguir vender suas habilidades, aparecer para mais pessoas e se posicionar na sua área com mais facilidade. Empresas que antes não davam atenção a este tipo de comunicação, viram a necessidade de terem suas marcas consolidadas e reconhecidas no digital.

De fato, deixar sua marca fora da web é ficar “parado no tempo”, e os anos já nos mostraram que grandes nomes, empresas e grupos, acabaram fechando suas portas por não acompanharem ou se adaptarem as novidades que foram apresentadas em cada momento da história.

Nunca antes tivemos uma oportunidade de baixo custo, acessível praticamente à todas as pessoas. Uma janela para todos que querem de alguma forma apresentar suas habilidades e vender seus produtos, idéias e soluções.

“Liberte-se do excesso de soluções!”

Tivemos entre 2022 e 2023 um cenário de avanço da informação digital muito grande.

Alterações importantes nas principais mídias sociais;

Mudanças na forma de consumo de informações;

Popularização de plataformas de Inteligência Artificial;

Automações para facilitar comunicação de forma geral;

Aplicativos para criar relatórios, imagens, avatares, dublagens e até vídeos, como se você mesmo tivesse gravado.

Isso é de assustar!

Com isso, muitas pessoas se perderam e não sabem por onde dar o “start”. Acredite, essa é a pergunta de grande parte das pessoas que desejam começar.

Regra nº 1, “O básico que funciona”.

De fato, todos esses “lançamentos e avanços” podem ser de grande valia para o seu negócio. Mas do que adianta você estar preocupado onde pode utilizar cada uma dessas soluções sem ao menos ter conseguido dar os primeiros passos na internet? Onde isso vai trazer benefícios para você se nem ao menos o básico você está conseguindo fazer de maneira correta? Então se quiser entrar nessa e “jogar da maneira correta”, leia com atenção. Esqueça todo restante, como aplicativos e inteligências artificiais, e observe essas orientações abaixo, mesmo que você já tenha começado sua jornada no mundo digital.

1 – Esteja presente nos principais meios de comunicação (Redes Sociais)

Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, TikTok e X (Antigo Twitter)

Calma… Não é necessário que você tenha conta em cada um destes. Vai depender muito da sua área de atuação. Ex: Se você trabalha com moda adolescente, talvez você precise utilizar Instagram e TikTok. Se você é uma Médica Pediatra, você pode tirar muito proveito do LinkedIn, Instagram e Facebook.

Veja onde seu público está mais presente e lá você irá se dedicar um pouco mais que os demais.

2 – Tenha um Site (Uma Homepage)

Sim, essa ainda é uma ferramenta poderosa, qualquer que seja sua área.

O site é como se fosse seu “cartão de visita” aprimorado. Sua casa na internet.

Um local onde as pessoas podem achar todas as informações sobre você.

Seu currículum, área de atuação, contatos, endereço comercial, redes sociais, portfólio, fotos, vídeos e muito mais.

Além disso, o site (quando bem configurado) é muito poderoso e um grande facilitador para achar você (seu negócio) em sistemas de busca (páginas de pesquisa).

3 – Seja você mesmo.

Na hora de se comunicar, mostrar seus trabalhos, seja autêntico.

Você pode até “modelar” algum perfil que te agrada, mas não perca a sua essência.

Forçar muito a barra, chamar atenção a qualquer custo ou tentar copiar alguém pode sair caro.

Na hora de fazer um post, colocar uma foto, arte, gravar um vídeo, reel ou fazer um “story”, seja você!

Sinta-se livre para dar uma “ousada a mais” no que for confortável, mas seja o mais autêntico possível.

Chegou a hora. Coloque em Prática hoje mesmo.

Observe esses 3 fundamentos, pois são base de tudo.

Se as pessoas não estão “engajando” (se comunicando) com você, seja comentando nos seus textos, clicando nas suas fotos ou compartilhando seu trabalho, volte no item 3 e procure refletir sobre sua comunicação. Esse fator é determinante para ter seu trabalho visto. Pergunte aos amigos mais próximos, familiares… Veja se eles “enxergam você ali”.

Esses são os 3 pilares mais importantes. A grande maioria das pessoas que vendem muito pela internet utilizam somente isso.

Site

Rede Social

Comunicação Assertiva.

Somente isso e nada mais.

À medida que seu negócio for crescendo, você vai adicionando pequenas ferramentas para tornar seus dias mais fáceis. E caso fique perdido sobre as soluções, peça orientação profissional quando chegar a hora. Comece agora mesmo e não tenha medo de errar. É o básico que funciona, o resto são apenas “adornos”.

Rafael Delgado – Empresário e Gestor Publicitário. Especialista em posicionamento médico na internet e treinamento de equipes de atendimento de clínicas e hospitais.