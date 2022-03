Gestão de resíduos urbanos: Quando a tecnologia passa a ser uma questão de saúde pública?

O grande vilão continua sendo o plástico. Só no Brasil, foram 11,5 milhões de toneladas descartadas em 2019

Ao final de 2021, o mundo gerou cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo conforme levantamento do programa ONU Habitat, das Nações Unidas. O mesmo documento sugere que este volume dobre até o final de 2050, em razão do aumento da produção industrial e agrícola a fim de atender a demanda crescente de consumo.

O grande vilão continua sendo o plástico. Só no Brasil, foram 11,5 milhões de toneladas descartadas em 2019. O País é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás somente da China, EUA e Índia, segundo pesquisa “Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização”, do Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

O impacto negativo do plástico sobre a economia mundial, especialmente em setores como o turismo, pesca e comércio marítimo, supera os US$ 8 bilhões, conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Ao lado do plástico, o novo “lixo eletrônico” preocupa os ambientalistas. Dados do relatório Global eWaste Monitor 2020 revelam que foram gerados 53,6 milhões de toneladas desse tipo de rejeito – computadores, impressoras, celulares, smartphones, TVs, refrigeradores, máquinas de lavar etc. – em 2019, um recorde histórico. Deste total, apenas 17,4% foram reciclados, revelando que os países ainda não contam com sistemas de coleta e tratamento específicos para este tipo de material.

Na América Latina, a situação pede atenção: somente 3% de todo o lixo eletrônico produzido pelos 13 países monitorados no estudo da Universidade das Nações Unidas e do UNITAR – o Instituto para Pesquisa e Treinamento da ONU –, recebem coleta e tratamento adequados. O prejuízo financeiro associado a esta carência foi de US$ 1,7 bilhão em matérias primas secundárias de valor – como ouro, cobre, alumínio e metais de terras raras – contidas nestes equipamentos e que poderiam, mas não foram reaproveitadas.

Para tornar a gestão dos resíduos mais eficiente, companhias privadas e órgãos públicos têm utilizado cada vez mais as tecnologias como IoT, robôs com inteligência artificial e plataformas de gestão de dados, para o enfrentamento deste que é considerado um dos principais desafios do século.

Entre as vantagens provenientes desta nova visão estão o aumento do percentual reciclável sobre o volume descartado; mais transparência aos processos de cobrança com sistemas “pay-as-you-throw”; melhor identificação sobre o tipo de material utilizado nos produtos para facilitar a triagem e destinação; eliminação do papel nos processos administrativos a partir a digitalização dos registros e procedimentos relativos.

A utilização destas ferramentas tecnológicas ajuda ainda os países a conquistarem um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável elaborado pela ONU – o de número 11, que trata da construção de cidades e assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Conforme demonstrado no relatório European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE), as tecnologias que mais têm contribuído para um aumento da performance na gestão e capacidade de reciclagem dos resíduos são: