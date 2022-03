Educação profissionalizante pode ser a saída para desemprego

Cerca de 20,4% dos empregos formais no país são técnicos, mas o desrespeito às nossas prerrogativas profissionais causa uma série de impactos negativos

Marcelo Cestari*

Brasília, DF



A educação profissionalizante é uma das saídas para a diminuição do alto índice de 13,9 milhões de brasileiros que estão desempregados. o setor, que atua na base econômica e estrutural do país, tem ainda um amplo mercado de trabalho que pode ser exercido por profissionais que estejam legalmente habilitados.

Cerca de 20,4% dos empregos formais no país são técnicos. E esse índice poderia ser ainda maior. Porém, o desrespeito às nossas prerrogativas profissionais causa uma série de impactos negativos.

Uma delas é o achatamento do valor da remuneração apresentada aos profissionais, devido a chamada “concorrência desleal”, que ocorre porque pessoas atuam ilegalmente ou como técnicos irregulares prejudicando a sociedade e os profissionais que atuam dentro da legalidade e devidamente registrados. Esse desrespeito desanima os jovens a procurar cursos profissionalizantes.

Está claro que o país precisa de mais políticas de apoio para o ensino profissionalizante. Ainda não temos muitas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do empreendedorismo na área técnica industrial. Em países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cerca de 48% dos estudantes do ensino médio fazem educação profissional.

No Brasil, país que conta com 20,5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) pertencente a área industrial, o índice de jovens que estão em busca da educação técnica é de 10%. Isso é uma demonstração clara do baixo incentivo que essas pessoas enxergam na nossa categoria. O Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT) deve atuar de forma enfática nessa questão.

Os técnicos industriais representam aproximadamente 650 mil trabalhadores que atuam nos mais diversos setores como telecomunicações, energia e transporte. Apesar de ser uma categoria antiga, o CFT foi criado tardiamente em 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criação do CFT foi o primeiro passo para um grande avanço. Mas, estamos diante de um outro divisor de aguas. As mudanças constantes no mercado de trabalho, com a chegada da chamada Indústria 4.0, também conhecida como a 4ª Revolução Industrial, trazem uma nova perspectiva da necessidade aperfeiçoamento industrial, que trará impactos diretos sobre o mercado.

Tivemos grandes desafios vencidos, que foi o reconhecimento da nossa profissão e agora já estamos lidando com essa questão magnânima que envolve toda uma revolução na forma de trabalho. Precisamos vencer os desafios que essa nova indústria nos traz para continuar prestando um serviço de qualidade. E isso, mais uma vez, irá passar pela qualificação profissional dos trabalhadores.

Consideradas como imprescindíveis para a área industrial e infraestrutura, as profissões técnicas englobam uma série de setores como a mineração, metalurgia, indústria química e naval, telefonia, energia elétrica, entre outras. Precisamos redimensionar ações para que os conselhos regionais realizem fiscalizações efetivas e eficazes com responsabilidade.

Representante do estado de Mato Grosso no Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT)