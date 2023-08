Dívida com o passado, compromisso com o futuro

Todos nós deveríamos resgatar essa dívida histórica buscando uma troca respeitosa e construtiva de saberes

*Luciano Monteiro e Raphael Callou

Há, sem dúvida uma dívida histórica da sociedade contemporânea com os povos originários do Brasil. Direitos básicos, como o uso e a ocupação legítima das próprias terras são alvos de questionamentos políticos, disputas econômicas, ameaças, invasões e outros ataques diários, muitas vezes, à margem do estado de direito.

O resultado é a precariedade das condições de vida, um desarranjo das estruturas sociais tradicionais e a fragilização da relação harmoniosa desses povos com a floresta. Alternativas a esse cenário gestado por séculos de colonialismo vão muito além da capacidade governamental de prover soluções.

Projetos de crédito de carbono são mais que uma resposta da sociedade ao grave e inadiável problema das mudanças climáticas. É um sistema de mercado que possibilita a geração de recursos financeiros às comunidades da floresta por manterem seu modo tradicional de vida, em harmonia com a natureza preservada. Sem uma resposta econômica, não há solução factível.

Nas interações com as populações indígenas, uma sensação é perceptível a todos aqueles dispostos a quebras as barreiras do preconceito: os povos que originaram nosso país não querem mais serem apenas estudados, fotografados ou tratados como seres simples e indefesos por governos e ONGs. Querem saúde, boa alimentação, educação que respeite sua cultura, liberdade de ir e vir.

A conservação da Amazônia inclui diretamente o desenvolvimento social das comunidades locais. No entanto, os interesses do garimpo ilegal, da exploração predatória da madeira e outras atividades criminosas estão, hoje, mais próximas dessas populações que o estado e oportunidades legítimas de avanços socioeconômicos duradouros.

Programas de redução do desmatamento a partir da valorização da cultura tradicional estão no cerne dos mais eficientes projetos de carbono. No entanto, um arcabouço regulatório mais sólido e que faça sentido para a realidade brasileira é fundamental para cristalizar avanços a essa demanda tão importante.

Hoje, empresas sérias, com práticas avalizadas pelas mais respeitadas entidades internacionais e rígidos protocolos de compliance, têm seus projetos interrompidos por fragilidades legais que, embora não questionem a idoneidade dos processos e acordos realizados, comprometem resultados no longo prazo.

A Carbonext e outras empresas do setor têm se empenhado na promoção do debate em andamento no Congresso Nacional acerca da regulação do mercado de carbono no Brasil, algo essencial para o bem-estar de milhões de pessoas, a começar por aquelas que são a raiz do povo brasileiro.

A sociedade moderna tem muito a aprender com as comunidades originais. Todos nós deveríamos resgatar essa dívida histórica buscando uma troca respeitosa e construtiva de saberes. Essa é a missão que nos propomos.

*Luciano Monteiro é Diretor global de Comunicação e Sustentabilidade da Santillana. Graduado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e conta com pós-graduação em Marketing pela Fundação Armando Alvares Penteado. Iniciou sua carreira na rádio Jovem Pan e também atuou na Folha online como Diretor de Produtos. O executivo está na Santillana desde 2006, ingressou como Gerente de Comunicação Institucional e, no momento, atua como Diretor Global de Sustentabilidade e Comunicação e Diretor Executivo da Fundação Santillana. Luciano conta com forte atuação no segmento de educação, com foco na construção de relacionamentos com diversos agentes da sociedade, fortalecimento da reputação das instituições onde atua, gestão de crises e comunicação corporativa. Ao longo dos anos, ele ampliou seu trabalho no terceiro setor, com ênfase na difusão do conhecimento educativo, boas práticas na educação e fortalecimento de políticas públicas.

*Raphael Callou é diretor e chefe da Representação daOrganização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Culturano Brasil (OEI), organismo internacional que congrega 23 países atuando há mais70 anos na região. É formado em Ciência Política pela Universidade Federal dePernambuco. Foi bolsista do Canadian Bureau for International Education (2012),parte do Emerging Leaders in the Americas Program, e do U.S. Bureau ofEducational and Cultural Affairs (2010).