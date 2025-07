Déficit de profissionais especializados compromete o progresso da IA

Por Simone Salles*

No Brasil, o crescimento da IA é notável. O relatório “Inteligência Artificial Generativa (GenAI) no Brasil” , do Google for Startups, aponta que mais da metade dos brasileiros já utilizam alguma forma da tecnologia, taxa superior à média global. Isso ocorre em diversos setores, como ciências da vida, energia, agricultura, indústria e saúde, com destaque para a atuação da IA em aplicativos corporativos e de gerenciamento.

O relatório destaca, ainda, que o país lidera na produção de pesquisas sobre IA na América Latina, com mais de 6.300 publicações científicas entre 2019 e 2023, posicionando-se entre os 20 países com maior volume de estudos na área. Mas a pesquisa também revela que a falta de mão de obra qualificada é o que mais prejudica o desenvolvimento de I.A. no Brasil. Nesse sentido, faz um alerta sobre a necessidade de implementar ações imediatas de estímulo profissional em I.A. Essas medidas levam tempo para gerar impacto e não podem ser engavetadas, precisam ser pensadas e planejadas desde já graças à demanda crescente.

Some-se a escassez de profissionais qualificados, a falta de letramento tecnológico. Só o acesso à tecnologia não é suficiente. Existem no país mais de 240 milhões de smartphones em uso, segundo a FGV, e hoje é preciso endereçar como usar essa tecnologia, como transformá-la em conhecimento. Também a fuga de capital humano é outro problema para o desenvolvimento da I.A. no país.

Entre as recomendações para virar o jogo, estão uma série de medidas de como planejar o aumento imediato de conhecimento e prática de IA. Isso implica em trazer mais acesso técnico e intelectual ao Brasil, passar do acesso para produção de conhecimento tecnológico e aumentar a base do funil de talentos. Alguns exemplos são citados, como fornecer materiais didáticos sobre programação em português com amplo alcance e fácil acesso via Youtube, criar frentes de articulação para buscar mudanças estruturais no ensino brasileiro, além de investir na formação de educadores em todos os níveis de ensino, do básico ao superior.

Durante a realização do relatório, os especialistas entrevistados destacaram que o Brasil é um campo aberto e muito propício para fomentar uma I.A. única no mundo. Eles consideram que o talento e a criatividade inerentes do brasileiro são um trunfo que poucos países podem ter. Afirmam que, com a IA, é possível corrigir atrasos e deficiências estruturais históricas, mas que o inverso também é verdadeiro: se sua implementação demorar, pode ser tarde demais.

Na avaliação de André Barrence, diretor do do Google for Startups, da América Latina, “o que a Inteligência Artificial pode gerar para a sociedade, tanto no curto quanto no longo prazo, depende das escolhas que estão sendo feitas agora. Permitir que uma máquina te ajude a pensar não significa deixar que ela pense por você. Fazer parte do movimento da IA é a única maneira possível de impactar o futuro tecnológico”.

*Jornalista, mestre em Comunicação Pública e Política