Cuidado! Os virais de skincare do TikTok podem fazer mal à pele

Que o TikTok é um local cheio de dancinhas a gente já sabe, mas eles vem apresentando muitas dicas e modinhas na área da beleza.

Uma das tendências que vem correndo o mundo no aplicativo são vídeos onde mostram a aplicação do face taping, que é o uso de fita adesiva, que promete acabar e minimizar as linhas de expressão e rugas.

Mas atenção! Essa modinha pode trazer alguns malefícios, como por exemplo, alergia, descamação, lesão, escurecimento da área e sensibilidade.

Além disso, peles que estão passando por peelings químicos não podem ter esse tipo de lesão, pois pode ter uma hiperpigmentação da área de forma bem severa.

Outro fator é que para a fita conseguir colar e se aderir a pele, normalmente as pessoas acabam não fazendo a rotina facial e, com isso, não utilizam o hidratante, e a falta da hidratação facial deixa a pele com sinais de descamação, envelhecida e sem viço.

Minha dica para quem deseja cuidar da pele e dos sinais de envelhecimento, que são normais com o passar dos anos, é focar em ter uma rotina facial, partindo dos cuidados básicos como: o uso de sabonete facial, vitamina C, hidratante facial e protetor solar.

Para cuidados mais avançados que ajudam no rejuvenescimento, afinamento da pele e retração dos poros aparentes, nós temos como nossos aliados os peelings químicos, o microagulhamento, as máscaras rejuvenescedoras associadas à fototerapia e, para os adeptos, o botox.

Clarissa Dias

Esteticista, estudante de Biomedicina, formada também em MBA e Gestão Estratégica de Pessoas, além de certificações internacionais em Professional e Self Coaching e Assessment Coaching.