Confira: Fala da Presidente do Sindepo sobre o reajuste das forças

Apesar de ainda não termos alcançado a nossa paridade salarial com a Polícia Federal, reconhecemos que hoje é um dia de celebração, porque é uma vitória, também não foi fácil a gente conseguir fazer a inserção nos contracheques dos Policiais Civis, dessa recomposição salarial, foi uma coisa bem sofrida, bem demorada, onde tivemos que contar com o apoio de vários parlamentares, tanto os dos Distrito Federal, como da bancada federal no Congresso Nacional. À esses atores, à estes Parlamentares, todos que de alguma forma colaboraram para que hoje nós tivéssemos esse reajuste salarial, os nossos sinceros agradecimentos, recebam a nossa gratidão, contamos com vocês na nossa luta que continua”.

Cláudia Alcântara – presidente do Sindepo