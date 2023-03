A ética médica e o paciente

A procura incessante da Plástica está em parte associada à ansiedade e a expectativas irreais por parte de muitos pacientes

POR: EDUARDO SUCUPIRA*

O inegável destaque obtido pela cirurgia plástica ao longo do tempo se intensificou drasticamente a partir da acentuada busca por um crescente número de indivíduos à procura de uma aparência física aprimorada. Pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que, em 2020, o Brasil realizou mais de 1,3 milhão de cirurgias, perdendo apenas para os EUA.

Esta procura incessante está em parte associada à ansiedade e a expectativas irreais por parte de muitos desses pacientes, uma verdadeira busca desenfreada por um padrão estético ideal. Sendo assim, a ética médica é um elemento de vital importância nesse cenário, uma vez que o médico precisa lidar não apenas com a saúde do paciente, mas também com a sua autoestima e imagem corporal, um desafio à responsabilidade profissional quando abordado pelo paciente em busca desse padrão “determinante” de beleza.

Um dos principais aspectos da ética médica na cirurgia plástica é a necessidade de informar o paciente de forma clara e objetiva sobre os riscos e benefícios do procedimento, bem como sobre as suas expectativas e limitações. Não fazer promessas irrealizáveis e não induzir o paciente a realizar procedimentos desnecessários ou que possam comprometer a sua saúde são uma parte do compromisso com o nosso juramento, assim como é a necessidade de preservar a privacidade e a dignidade do paciente. O médico deve garantir que as informações pessoais do paciente sejam mantidas em sigilo e que ele seja tratado com respeito e humanidade durante todo o processo, desde a primeira consulta até a recuperação pós-operatória e sua alta ambulatorial.

Além disso, é fundamental que o médico possua uma formação adequada e uma conduta ética em relação ao uso de tecnologias e técnicas cirúrgicas, assim como mantenha-se atualizado constantemente sobre os progressos da área, mas que também seja criterioso na seleção dos procedimentos que irá realizar, sem jamais negligenciar a segurança e a eficácia para o paciente.

Por fim, é salutar ressaltar que a ética médica na cirurgia plástica não se limita apenas ao médico, mas também envolve a participação ativa do paciente. É fundamental que o paciente seja honesto com o médico em relação à sua saúde, histórico médico e expectativas, para que juntos possam traçar o melhor plano de tratamento. Além disso, o paciente também deve seguir as orientações do médico de forma rigorosa, tanto antes como após a cirurgia.

É indispensável que o médico tenha uma formação adequada e que respeite os princípios da medicina em todas as etapas do procedimento, assim como por sua vez, o paciente tenha o compromisso de ser participativo e seguir as orientações do cirurgião para que os objetivos possam ser atingidos.

A cirurgia plástica pode provocar um impacto significativo na autoestima das pessoas. Para muitos pacientes, é uma forma de corrigir imperfeições físicas que os impedem de se sentirem confiantes. Através da cirurgia plástica, muitos indivíduos conseguem atingir a aparência desejada, com tremendo impacto para a sua autoestima e autoconfiança.

Consciência e responsabilidade devem nortear esse caminho. A beleza é um conceito subjetivo, motivo pelo qual a busca incessante pelo padrão de beleza pode ser perigosa e prejudicial para a saúde física e mental. É preciso cultivar a aceitação e o amor próprio, valorizar a diversidade e a individualidade de cada pessoa, a verdadeira função da cirurgia plástica no estado da arte.

*EDUARDO SUCUPIRA – Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Membro internacional da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Mestre e Doutor pelo Programa de Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo.