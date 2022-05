Odontólogo é conhecido pelo sucesso das Redes Sociais

Dr Maurício Alves é especialista em Harmonização Orofacial e explica os cuidados ao contratar o procedimento

Formado há nove anos, Maurício Alves ficou conhecido pelo sucesso que está se consolidando, a cada dia, nas redes sociais onde acumula milhares de seguidores que admiram os resultados em publicações, “os famosos antes e depois” da Harmonização Facial, que é sua especialidade onde atua exclusivamente a 5 anos. O procedimento dos famosos.

Para o especialista, a trajetória para conquistar este reconhecimento foi árdua. No mundo de hoje não basta ser apenas mais um profissional, tem que se diferenciar, por isso, Maurício realizou vários cursos e especializações, com certificações nacionais e internacionais em todos esses anos de experiência. Afirma: “Eu vim de uma cidade pequena, com apenas cinco mil habitantes. Saí da casa dos meus pais aos 14 anos para ir em busca da realização dos meus sonhos, dos meus diplomas e, por isso, hoje com apenas 30 anos, comemoro que não foi fácil chegar onde cheguei”.

Dr Maurício conta que o trabalho das redes sociais de conquistar seguidores e pacientes foi orgânico e cresce a cada dia, como um trabalho de formiguinha. No começo não foi fácil, gravar vídeos e expor a vida para milhares de pessoas que não o conheciam ainda, mas com muito carisma foi conquistando a admiração das pessoas pelo profissional e pessoa que é, mostrando de forma simples o que a Harmonização Facial pode fazer na vida de uma pessoa.

As pessoas gostam do trabalho que é mostrado via Instagram, os resultados divulgados trazem milhares de likes e muitos comentários positivos, pelo embelezamento visível no rosto de cada paciente publicado, despertando assim desejo nas pessoas que procuram pelos procedimentos do doutor. “O retorno do meio digital foi que me fez crescer, sai do meu primeiro consultório em Ceilândia para uma clínica 5 estrelas localizada hoje no centro de Brasília, no conhecidíssimo Complexo Brasil 21. E o sorriso no rosto, as palavras de gratidão ditas por cada paciente, de cada um que passa por aqui é que me faz seguir e me dá forças para continuar o trabalho diário”, compartilha.

Em todos esse anos de trabalho e dedicação Dr Maurício já realizou mais de 10 mil procedimentos e já atendeu milhares de pacientes que ficaram ainda mais felizes com a imagem que tem de si no espelho, fidelizados ao seu trabalho sempre retornam para as manutenções e para estarem sempre “Em sua melhor Versão” como Maurício preconiza.

A nova clínica foi Inaugurada em novembro de 2021, denominada “Maurício Alves Clínica” é um espaço totalmente diferenciado em Brasília, oferecendo estrutura de ponta, aconchego e requinte aos pacientes, para que esses se sintam totalmente em casa. Onde o Dr Maurício conta com uma equipe completa e capacitada para oferecer muito além dos procedimentos de Harmonização Facial, também procedimentos de Harmonização Corporal, cuidados e tratamentos com a pele e etc. Vale ressaltar que para a realização destes procedimentos é importante que cada paciente busque por profissionais devidamente habilitados e que entendam que cada organismo poderá reagir de uma maneira distinta. Segundo Maurício, “a consciência e o conhecimento são fatores determinantes para o alcance para o melhor resultado”.

A Harmonização

O termo Harmonização Facial se torna muito genérico, às vezes sendo associado a procedimentos que mudarão a feição das pessoas, mas não é assim que realmente acontece. A Clínica Maurício Alves, que fica localizada na Asa Sul, oferece os procedimentos pautados em total naturalidade para um completo embelezamento de seus pacientes de forma natural, trazendo cada um para sua melhor versão, sem padrões como você pode acompanhar nas redes sociais do Dr (@dr.mauricioalves) e da Clínica (@mauricioalvesclinica).

Diversos procedimentos estéticos podem ser realizados. Na Maurício Alves Clínica, destaca-se o diferencial em que todos os profissionais trabalham com técnicas avançadas como é o FULL FACE, onde o paciente é visto e tratado em todos os sentidos do envelhecimento, e o Beautification que visa o embelezamento do rosto como um todo, sendo indicado para qualquer idade desde que o paciente queira se ver melhor, como cita Dr Maurício. “Pode ser aquele paciente de 18 anos que tem alguma insegurança com algo em sua face ou aquele paciente de 70, 80 anos que quer se melhor, a Harmonização é para todos.”

Este procedimento consiste no rejuvenescimento através do embelezamento da face, que é a proposta do empreendimento do especialista. “Essa é a forma como eu gosto de trabalhar. Um rosto jovem nada mais é do que um rosto bonito e harmonioso. Quando se torna um rosto mais bonito, automaticamente ele ficará mais jovem e com essa harmonia que é o nosso objetivo”, destaca Maurício.

Além disso, oferece também tratamentos corporais, os mais avançados do mercado, onde, inclusive, será lançado o Método Bumbum Premium, técnica exclusiva desenvolvida pela equipe da clínica, associando o Sculptra que é o “queridinho das famosas”.