Obras de construção do Empório Rural do Colorado são iniciadas

A iniciativa reforça o compromisso do GDF com o setor agrícola e o fortalecimento da produção local

O novo Empório Rural do Colorado tem como objetivo atender à demanda de produtores rurais que, por quase uma década, comercializavam seus produtos em um galpão na subida do Colorado (sentido Sobradinho), e que recentemente foi demolido por decisão judicial.

Sensível ao problema, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), com o apoio de emendas parlamentares que viabilizaram os recursos necessários para a obra, realizou, no início de dezembro de 2023, uma licitação pública no valor de R$ 1.405.551,78 para a escolha da empresa responsável pela construção do novo Empório.

Com essa etapa importante concluída, a obra foi iniciada ainda em dezembro. Isso contribuirá para o desenvolvimento econômico da região, proporcionando aos agricultores locais uma infraestrutura moderna e adequada para suas atividades comerciais. A iniciativa reforça o compromisso do GDF com o setor agrícola e o fortalecimento da produção local.

Localizado na Rodovia DF-150, km 0, sentido Sul, Sobradinho II, o empreendimento terá uma área de 741 m², permitindo a comercialização e o escoamento da produção de agricultores de diversas regiões rurais do DF, incluindo frutas, verduras, flores, agroindústria, artesanatos, além de uma pequena praça de alimentação e lanchonete.

A estrutura foi planejada para acomodar aproximadamente 40 agricultores locais, visando fortalecer a economia local, promover o escoamento da produção e facilitar o acesso dos consumidores a alimentos frescos e de qualidade. Em 2024, a Seagri-DF promoverá um chamamento público, cujo edital está em fase de elaboração, para a disponibilização da edificação para a associação que melhor preencher os critérios de seleção pré-definidos. A construção prevê a instalação de 20 boxes de comercialização de produtos diversos.

*Com informações da Agência Brasília